Iv: Renzi, 'ossessionati da Autogrill per nascondere vuoto idee'**

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Non riuscendo a ribattere su nessuno dei sette punti che ho elencato all'inizio dell'Enews, insistono con l'Autogrill, come qualche mese fa insistevano con le conferenze all'estero, come qualche anno fa insistevano con le banche. Sono prevedibili: prendono un argomento, lo trasformano in caso e ci si buttano per nascondere il vuoto delle loro idee. Non c'è da arrabbiarsi, amici: sono ossessioni. E le ossessioni, se prese per tempo, possono essere curate". Lo scrive sulla Enews Matteo Renzi, a proposito delle polemiche per il suo incontro con il funzionario dei Servizi segreti Marco Mancini.

"A chi insiste nell'attaccarmi su questi temi -e non sulla politica- rispondo con il sorriso più grande: voi seguite pure le vostre ossessioni, io -conclude il leader di Iv- preferisco seguire i nostri sogni. Perché è più bello così".