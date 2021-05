Inflazione: Istat, ad aprile carrello spesa -0,7%, calo più forte da agosto 1997**

17 maggio 2021 a

a

a

Roma, 17 mag. -(Adnkronos) - Anche se l'indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic) ad aprile aumenta dello 0,4% su base mensile e dell'1,1% su base annua, il cosiddetto 'carrello della spesa' - che comprende i beni alimentari, per la cura della casa e della persona - amplifica la sua flessione (da -0,1% a -0,7%), portandosi a livelli che non si registravano da agosto 1997 (quando diminuirono su base annua dello 0,8%). Lo comunica l'Istat che evidenzia come i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto accelerano (da +0,7% a +1,0%).

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) registra invece un aumento su base mensile dello 0,9% e dell'1,0% su base annua (da +0,6% di marzo), confermando la stima preliminare. L'aumento congiunturale dell'Ipca, più marcato rispetto a quello del Nic, è spiegato - osserva l'istituto di statistica - dalla fine dei saldi stagionali prolungatisi anche a marzo e di cui il Nic non tiene conto; i prezzi di Abbigliamento e calzature registrano infatti un aumento congiunturale pari a +5,1% e una flessione meno marcata su base annua (da -0,7% a -0,2%). L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base mensile e dell'1,2% su base annua.