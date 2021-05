Covid: Al Bano, ‘subito il vaccino per over 80 in attesa, inaccettabile che siano abbandonati'**

17 maggio 2021 a

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Procedere subito alla vaccinazione del mezzo milione di over 80 che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale. E' l'appello di Al Bano che, parlando con l'AdnKronos, senza giri di parole afferma: “Vacciniamoli immediatamente anche perché il vaccino è la salvezza dell'umanità. Non accetto il fatto che siano abbandonati a sé stessi. Queste notizie amareggiano la vita”.

In Italia, osserva, “quando si diventa vecchi sembra quasi una condanna a meno che non si abbiano dei figli. Non riesco a capire come mai il governo non prenda iniziative nei confronti di coloro che hanno speso la vita a favore dello Stato e che poi vengono abbandonati a sé stessi. Non è giusto, non è accettabile in un Paese democratico qual è l'Italia. Mi viene in mente la canzone di Domenico Modugno ‘Il Vecchietto'. Mister Volare, infatti, cantava ‘il vecchietto e dove lo metto, dove lo metto non si sa'”