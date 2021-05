Governo: Occhiuto (Fi), 'Letta stia sereno, Draghi farà riforme anche con la Lega'

16 maggio 2021 a

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - “Il Partito democratico ha governato per 17 mesi con il Movimento 5 Stelle, e con Conte premier non ha mai sentito l'esigenza di chiedere a gran voce le riforme che il Paese aspetta da anni. Adesso, invece, per i dem sembra essere diventato improvvisamente prioritario mettere mano ai grandi asset del nostro sistema, salvo poi battersi in Parlamento per il solo ddl Zan". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Forza Italia, lo abbiamo detto in più occasioni, ritiene indispensabile riformare il fisco, la giustizia, la Pa, la burocrazia, ma vogliamo raggiungere questi obiettivi senza strappi e soprattutto senza mettere in difficoltà il governo. Enrico Letta stia sereno, il presidente Draghi farà le riforme necessarie, anche con la Lega e a prescindere dal pressing fuori luogo del Pd”, conclude.