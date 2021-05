Coprifuoco Italia, Speranza: "Dati migliorano, si può allentare"

16 maggio 2021 a

(Adnkronos) - "Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco" in Italia. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la sua visita agli Internazionali d'Italia di Tennis a Roma.

"È bello rivedere il pubblico in sicurezza ad una manifestazione sportiva. Possiamo proseguire con ragionata fiducia nel percorso di graduali riaperture delle altre attività, mantenendo ancora la necessaria prudenza", evidenzia il ministro, sottolineando che "questo è possibile proprio grazie alle misure adottate in questi mesi e ai comportamenti corretti della stragrande maggioranza delle persone e, naturalmente, grazie alla campagna di vaccinazione che è la leva fondamentale per aprire una nuova stagione nel Paese".

Riaperture e coprifuoco saranno tra i temi sul tavolo della cabina di regia di domani a Palazzo Chigi. Si va verso uno slittamento a breve del coprifuoco alle 23 o alle 24.

Anche secondo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri la situazione nel Paese va via via migliorando, anche grazie all'accelerazione delle ultime settimane nella campagna vaccinale. "I numeri andranno sempre meglio", dice Sileri, ospite a ‘Domenica In', parlando della pandemia di coronavirus in Italia. "Da domenica scorsa abbiamo due milioni in più di italiani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e un milione in più che ha completato il ciclo vaccinale. Significa che stiamo superando il virus, finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo".