Centrodestra: Meloni, 'con Salvini rapporto costante, ci sentiamo e scherziamo su 'liti''

16 maggio 2021 a

a

a

Roma, 16 mag (Adnkronos) - "Il centrodestra diviso è una ricostruzione giornalistica, il rapporto tra me e Salvini è costante, ci sentiamo, ci parliamo direttamente e ci scherziamo, ci si gioca parecchio. Alcuni dicono che le iniziative di opposizione di FdI non sono contro la sinistra ma contro la destra, ma io la mozione l'ho presenta contro Speranza non contro Garavaglia". Lo ha detto Giorgia Meloni a Mezz'ora in più.