Arte: Van Gogh, 'Le pont de Trinquetaille' venduto all'asta per 37,4 milioni di dollari

New York, 16 mag. - (Adnkronos) - Un celebre dipinto di Vincent Van Gogh, dal titolo "Le pont de Trinquetaille", è stato aggiudicato ad un'asta di Christie's a New York per 37,4 milioni di dollari, commissioni comprese. Era stimato 25 milioni di dollari ed è stato acquistato, dopo cinque minuti di trattative, da un collezionista al telefono con il banditore Conor Jordan.

L'olio su tela (65 x 81 cm) fu dipinto dall'artista olandese nel giugno 1888, durante il suo soggiorno ad Arles, in Provenza, nel sud della Francia. È uno dei pochi paesaggi del periodo di Arles e offre una scena di strada che mostra il ponte di Trinquetaille reso utilizzando la pennellata espressiva e la tavolozza di colori caldi del pittore.

Dopo la morte dell'artista, l'opera passò nelle mani della vedova del fratello di Van Gogh, Theo. Il dipinto era passato l'ultima volta in asta da Christie's a New York nel novembre 2004, quando "Le pont de Trinquetaille" è stato venduto per 11,2 milioni, al di sotto della stima. Prima di allora era stato venduto sempre da Christie's per 15,4 milioni di dollari nel novembre 1999. Il quadro è stato esposto nel 2016 al Munch Museum di Oslo, in una mostra incentrata su Van Gogh ed Edvard Munch che è stata presentata anche al Van Gogh Museum di Amsterdam.