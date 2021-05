Mo: Di Battista, 'da Israele apartheid, manca coraggio, Letta e M5S sbagliano'**

16 maggio 2021 a

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Quasi nessuno in tv ha il coraggio di prendere posizione a favore del popolo palestinese, io credo che Israele pratichi una politica che io reputo di apartheid. Letta parla ipocriticamente di due stati, ma nessuno ha il coraggio di riconoscere lo Stato di Palestina, credo lo abbia fatto il Vaticano, anche la Svezia forse". Su questo tema "sono in disaccordo anche col M5S, io riconoscerei immediatamente lo stato di Palestina". Lo ha detto Alessandro Di Battista, ospite di 'Mezz'ora in più', su Raitre.

"Letta prende più posizione su Pio e Amedeo - prosegue - piuttosto su quanto non faccia sulla questione palestinese".