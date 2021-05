Vip, Andrea Cocco Hirai del 'GF' è diventato papà

15 maggio 2021 a

Palermo, 15 mag. (Adnkronos) - Andrea Hirai Cocco, il vincitore dell'undicesima edizione del Grande Fratello, è diventato papà. La sua compagna, Teresa, ha dato alla luce un maschietto che si chiamerà Massimo Girolamo. Il parto è avvenuto oggi all'ospedale 'San Giacomo D'Altopasso' di Licata (Agrigento) nel reparto di Ginecologia guidato dal prof. Luigi Li Calsi, che ha seguito la partoriente durante i mesi della gestazione. Andrea Hirai Cocco ha vinto l'undicesima edizione, quella più lunga di sempre. E se i 'Vipponi' di quest'anno, come li chiama Alfonso Signorini, sono rimasti chiusi nella Casa per 169 giorni, Andrea e tutti i suoi compagni di avventura nel 2011 trascorsero nella Casa del GF ben 183 giorni. Sei mesi esatti, dal 18 ottobre del 2010 al 18 aprile del 2011. Andrea ha conquistato il primo posto in quella edizione e ne uscì anche in coppia. Il giovane, appassionato di cucina, era entrato in coppia ed era uscito fidanzato con una concorrente. Solo a marzo Andrea rivelò su Instragram, dove è molto seguito, di aspettare un figlio dalla sua compagna Teresa Aiello, originaria di Licata. L'ultima foto pubblicata è accompagnata da questa dedica: “Mentre raccogliamo limoni aspettiamo la venuta di Massimo”. E oggi il piccolo Massimo è arrivato. E l'annuncio lo da lo stesso Andrea Cocco anche su Instagram: "Amore mio, quando ho sentito il tuo primo vagito ho pianto. Spero che tu mi possa insegnare a essere un buon padre. Farò di tutto per essere alla tu altezza".

Passato alla storia come il primo vincitore italo-giapponese, oggi l'ex gieffino ha avuto successo in diversi ambiti. Nato da madre giapponese e padre italiano, Adrea Hirai Cocco si è distinto per il suo savoir faire all'interno della casa più spiata d'Italia nel corso dell'edizione andata in onda quell'anno. Fotomodello, con una passione smisurata per la cucina l'ex concorrente ha conquistato tutti. Nel 2013 è stato tra i protagonisti del lungometraggio di Alberti de Venezia, 'Io è morto' e, l'anno dopo ha partecipato alle serie 'F*ck the Zombies'. Nel 2016 è stato protagonista della web serie 'Forse sono io', fino ad arrivare alla partecipazione nel film 'The Broken Key'. L'amore per le ricette fusion lo ha portato ha svolgere anche la professione di chef, riscuotendo anche in questo campo molto successo. A distanza di circa 10 anni dalla sua partecipazione al reality di Canale 5, Andrea Cocco ha ottenuto molti risultati nella sua vita professionale, ma il suo aspetto sembra rimasto immutato nel tempo.