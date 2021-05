Tennis: Internazionali Bnl, Swiatek raggiunge Pliskova in finale

15 maggio 2021 a

a

a

Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - La campionessa in carica del Roland Garros, Iga Swiatek, vola in finale agli Internazionali Bnl d'Italia in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico. La 19enne polacca, numero 15 del mondo e del seeding, supera la 17enne statunitense Coco Gauff, numero 35 Wta, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-3 in un'ora e 47 minuti. Swiatek sfiderà domani per il titolo la ceca Karolina Pliskova, numero 9 del mondo e del tabellone.