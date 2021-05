Centrosinistra: Pd, 'bene Speranza su Agorà, confronto strada giusta'

15 maggio 2021 a

Roma, 15 mag (Adnkronos) - "La disponibilità di Articolo 1 a partecipare alle Agora' Democratiche in termini di confronto e di pensiero è positiva. Il centrosinistra può tornare ad essere maggioritario nel Paese se affronta i grandi temi dei diritti, della lotta alle diseguaglianze e della modernizzazione". Lo dice Enrico Borghi, della segreteria nazionale del Pd.

"Se l'iniziativa del Pd produce disponibilità al dialogo e al confronto, significa che siamo sulla strada giusta per la costruzione di una coalizione in grado di proporsi agli elettori con un pensiero organico e una proposta di governo, e che dobbiamo continuare a lavorare in tal senso", aggiunge Borghi.