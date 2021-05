15 maggio 2021 a

a

a

Torino, 15 mag. - (Adnkronos) - La Juventus è in vantaggio per 2-1 sull'Inter, al termine del primo tempo dell'anticipo della 37/a giornata di Serie A in corso di svolgimento all'Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio bianconero con Ronaldo al 24' replica Lukaku su rigore al 35', di Cuadrado al 48' il gol del 2-1.