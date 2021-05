Calcio: la Juve batte 3-2 l'Inter nel derby d'Italia e resta in corsa per la Champions (2)

15 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Al 10' della ripresa la Juventus resta in dieci uomini. Azione di Lukaku interrotta da Bentancur: Calvarese in un primo momento lascia correre, poi estrae il giallo. Il centrocampista bianconero era già ammonito e viene espulso. Pirlo leva Kulusevski ed entra McKennie, mentre Conte sceglie Perisic al posto di Darmian. Cambia il tema tattico del match con i nerazzurri che prendono in mano la partita e la Juventus che si difende quasi al limite della sua area. Al 25' esce CR7 e Chiesa ed entrano Morata e Demiral.

Alla mezz'ora grande salvataggio di De Ligt che si posiziona al centro dell'area piccola e anticipa Lautaro sull'assist dal fondo di Hakimi. Poco dopo assist di tacco di Lautaro per Perisic: il destro a giro del croato è potente ma impreciso e termina alto. Al 37' pericoloso Vecino, appena entrato per Bastoni, con un colpo di testa sul quale Szczesny si fa trovare pronto. Al 38' arriva il pari dell'Inter: su cross dalla sinistra di Barella, Chiellini si tocca il pallone nella propria porta in caduta dopo una presunta spinta di Lukaku. Calvarese prima annulla poi dopo aver rivisto l'azione convalida la rete perché il belga non commette irregolarità.

A due minuti dalla fine i padroni di casa ritrovano il vantaggio con un rigore concesso per fallo di Perisic su Cuadrado. Proprio il colombiano si incarica del tiro spiazzando Handanovic per il 3-2 finale. Chiudono in dieci anche gli uomini di Conte per l'espulsione di Brozovic anche lui per un doppio giallo.