Cinema: addio a Chuck Hicks, stuntman nelle scazzotate con Clint Eastwood** (2)

(Adnkronos) - Hicks è stato il coordinatore degli stunt nelle scene di combattimento in "Nick mano fredda" (1967), compresa il brutale pestaggio tra George Kennedy e Paul Newman.

Hicks è apparso in 197 titoli tra film e telefilm. Ha recitato nelle serie tv "Gli intoccabili", "Maverick", "Cheyenne", "La grande vallata", "Batman", "Cannon", "Le strade di San Francisco", "Gunsmoke", "Mannix", "Baretta", "Agenzia Rockford", "Il tenente Kojak", "La casa nella prateria".

Chuck Hicks era sposato con Kaye Wade, controfigura al cinema in tanti film. Si erano conosciuti a Burbank, in California, all'inizio degli anni '50, e erano ritrovati sul set nel 1980 quando lui interpretava la guardia del corpo di Omar Sharif in "Il palazzo delle illusioni". Si erano sposati circa 10 anni fa.