Recovery: Patuanelli, 'è grande sfida e opportunità che non va sprecata'

Milano, 14 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo davanti una grande sfida, una grande opportunità che non va sprecata". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, nel suo intervento alla tavola rotonda su ‘Green Deal e Green Recovery' nell'ambito di Bergamo Next Level, organizzato da Università degli Studi di Bergamo. "Le tre gambe del tavolo della sostenibilità sono quella ambientale, quella sociale ed economica. La sfida è far stare assieme uno sviluppo che sia sostenibile in questi tre sensi. Noi proviamo a farlo con le risorse ingenti del Recovery Plan", ha spiegato.

Sul tessuto economico "la pandemia ha prodotto un effetto molto negativo, ma il moltiplicatore d'effetto è stata la condizione di partenza dei sistemi produttivi. La nostra tipologia di impresa, che è piccola e sottocapitalizzata, sta pagando più di altre il prezzo della pandemia".

Tre progetti del Recovery plan nazionale "riguardano l'energia e l'agricoltura, che può contribuire in modo notevole al miglioramento della produzione di energia da fonti rinnovabili e nella riduzione del consumo energetico", ha concluso.