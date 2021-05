Pmi: Guidesi in Brianza, 'incontriamo le aziende per capire le esigenze degli imprenditori'

14 maggio 2021 a

Milano, 14 mag. (Adnkronos) - Dal design dell'arredamento, riconosciuto a livello internazionale, alla moda di prestigio. Dall'impresa edile, all'artigianato di altissima qualità, per arrivare, quindi, alla multinazionale nota in un tutto il mondo. Questi i temi che contraddistinguono la nuova tappa del viaggio nel tessuto economico lombardo dell'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, che oggi si è 'immerso' nella realtà produttiva della provincia di Monza e Brianza. Diverse le aziende del tour dell'assessore lombardo: Berto Salotti di Meda, Farina Ezio (impresa edile) di Desio e Candy di Brughiero. Infine, a Monza, Vimercati Hats, Messina Paolo (parrucchiere storico) e la Boutique dei Sapori.

"Questi incontri - ha spiegato l'assessore nel corso delle prime due tappe - servono a Regione per capire le esigenze degli imprenditori. L'istituzione deve aiutare chi fa impresa a realizzare i progetti che ha avviato per un miglioramento della qualità della produzione e per salvaguardare e incrementare l'occupazione: entrambi temi fondamentali per chi amministra. Chi si fa carico di produrre, qui in Lombardia, da sempre ha dimostrato un genio e una capacità che ha portato questo territorio ai vertici del mondo".