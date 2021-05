Pd: Rossomando, 'nostra identità in nostre idee, come nostre proposte su giustizia'

14 maggio 2021 a

a

a

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Noi abbiamo una nostra identità che non può partire né dai posizionamenti interni, né da ciò che ci distingue dai 5 stelle, ma dalle nostre idee, dalle nostre proposte". Così Anna Rossomando, vicepresidente del Senato e responsabile giustizia e diritti dem, nel corso della direzione del Pd.

"Il nostro avversario è la destra, che ha una visione autoritaria del rapporto con i cittadini. Questa è la sfida che abbiamo davanti in questa fase. Così abbiamo fatto sulla giustizia e in particolare sulle riforme di processo penale, processo civile e Csm con proposte coraggiose e chiare, costringendo gli altri a rincorrere. Il nostro ruolo non è mediare ma spostare l'asse politico su cui possono essere trovare le mediazioni".