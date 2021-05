Pavia: tenta di uccidere compagna incinta dandole fuoco, arrestato

14 maggio 2021 a

Milano, 14 mag. (Adnkronos) - Un uomo di 41 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Vellezzo Bellini, in provincia di Pavia, per aver tentato di uccidere la propria compagna incinta dandole fuoco. L'uomo, ubriaco, la scorsa notte ha iniziato a litigare con la compagna, una 41enne italiana, al secondo mese di gravidanza. Prima l'ha aggredita e l'ha cosparsa di alcol etilico, poi le ha dato fuoco.

La donna, che ha riportato ustioni su circa il 50% del corpo, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Pavia.