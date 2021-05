Olimpiadi: Malagò, 'Milano e Lombardia hanno dato fiducia al Coni'

14 maggio 2021 a

Milano, 14 mag. (Adnkronos) - "Non è stato casuale che il Consiglio nazionale elettivo del Coni, il momento istituzionale più alto del mondo dello sport e del Comitato olimpico, si sia tenuto a Milano e in Lombardia. Milano e la Regione Lombardia ci hanno dato fiducia in tempi non sospetti. Il Coni e io dovevamo dare un segnale di ulteriore riconoscenza e gratitudine". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, nel suo intervento all'inaugurazione del Centro sportivo Giuriati nel Campus Leonardo del Politecnico di Milano. Ieri al Tennis Club Alberto Bonacossa di Milano si è riunito il Cnsiglio nazionale elettivo del Coni.