Matematici: a Maria Colombo il Peter Lax Award sui Problemi Iperbolici 2022 (2)

(Adnkronos) - La seconda edizione del Peter Lax Award sarà conferita il prossimo anno all'Università di Málaga, in Spagna, dal 20 al 24 giugno (mentre quest'anno si svolgerà interamente online l'edizione 2020, rinviata per Covid, delle Conferences on Hyperbolic Problems).

Maria Colombo è attualmente direttrice del Laboratorio di Analisi Matematica, Calcolo delle Variazioni ed Equazioni Differenziali alle Derivate Parziali alla École polytechnique fédérale de Lausanne. È stata studentessa del Corso Ordinario e poi, tra il 2012 e il 2015, del Corso di Perfezionamento della Scuola Normale Superiore sotto la guida del professore Luigi Ambrosio.