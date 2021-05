14 maggio 2021 a

a

a

Roma, 14 mag (Adnkronos) - "Sono sempre stato per uno schema maggioritario. Ora, il sistema proporzionale rispetto alla strategia in campo è più consono, evita anche che le forze che non ci riconoscono, come Azione e Italia viva, si trovino una loro casa per esprimere le loro grandi potenzialità e non entrino troppo in un dibattito che per noi crea una difficoltà ulteriore". Lo ha detto Goffredo Bettini alla Direzione del Pd.