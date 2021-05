Governo: Serracchiani, 'centralità Parlamento è necessità assoluta'

14 maggio 2021 a

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Io credo che i nostri gruppi stiano per affrontare passaggi molti delicati all'interno di una maggioranza molto complicata che fino ad ora è rimasta unita" per l'emergenza epidemiologica e per il Pnrr, "ma non basta piu'. Oggi non è più sufficiente e per questo credo che la centralità del Parlamento sia una necessità assoluta". Lo dice la capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, alla Direzione Pd.