Roma, 14 mag (Adnkronos) - "Non subire le riforme ma essere protagonisti delle riforme, come per quelle sulla giustizia". Lo ha detto Enrico Letta nelle repliche alla Direzione del Pd.

"No a subire, sì a essere protagonisti. E allo stesso tempo dobbiamo essere forti e creativi nella identificazione della nostra identità, sono le cose che vogliamo fare. L'identita è una scelta di libertà", ha detto il segretario del Pd.