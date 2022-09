Gli ippodromi di Snaitech riaprono al pubblico

14 maggio 2021 a

(Milano 14 maggio 2021) -

Milano, 14 Maggio 2021 - Torna lo spettacolo dell'ippica dal vivo negli Ippodromi di Snaitech a Milano e Montecatini Terme per tutti i cittadini e per gli appassionati. Da sabato 15 maggio i cancelli dei tre impianti ippici riaprono ad un massimo di mille visitatori contemporaneamente. Non solo. Presso l'Ippodromo Snai San Siro sarà riaperta l'area del Cavallo di Leonardo che i cittadini potranno visitare con accesso libero dalle ore 10 alle ore 19.

Con la circolare ministeriale del 10 maggio 2021 il Mipaaf autorizza gli ippodromi nazionali alla riapertura in sicurezza al pubblico a partire dal 15 maggio 2021. Negli Ippodromi Snai San Siro, Snai La Maura e Snai Sesana saranno adottate tutte le misure previste per garantire la massima sicurezza delle persone. L'accesso sarà consentito ad un numero massimo di mille persone contemporaneamente e i visitatori dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (che dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C). Al termine di queste facili e veloci operazioni, i visitatori riceveranno un braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio dei soggetti presenti nell'impianto ippico.

Gli accessi agli ippodromi per assistere ai convegni di corse sono solo quelli principali: a Milano, per l'Ippodromo Snai La Maura, via Lampugnano 95; per l'Ippodromo Snai San Siro piazzale dello Sport 16. Per l'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme, invece, dal parcheggio di via Bruno Lucchesi snc.

