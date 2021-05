14 maggio 2021 a

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Nel dl sostegni bis, atteso in Cdm la settimana prossima, dovrebbero trovare spazio anche misure per la riconversione del settore biomedicale, con l'obiettivo di accelerare anche la realizzazione di vaccini made in Italy. Le norme nascono dall'iniziativa del ministero dello Sviluppo economico guidato da Giancarlo Giorgetti.