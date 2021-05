Cremona: condannato per stupro di gruppo, arrestato

14 maggio 2021 a

Milano, 14 mag. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Cremona un uomo di 47 anni condannato per il reato di violenza sessuale di gruppo. L'uomo, condannato a tre anni di carcere, era stato denunciato nel 2011 insieme a un amico da una donna per violenza sessuale. I due, dopo aver passato la serata in un pub in compagnia della ragazza, che era stata nel frattempo fatta ubriacare, avevano proposto alla giovane di trascorrere il resto della notte a casa di uno dei due. Arrivati nell'abitazione, la donna, incapace di reagire a causa dell'abuso di alcol, era stata violentata dai due.

Solamente dopo che i due si erano addormentati, la giovane era riuscita a chiamare aiuto e uscire in strada dove intanto era giunto un suo amico che l'aveva accompagnata dai carabinieri per denunciare l'accaduto.