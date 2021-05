14 maggio 2021 a

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Oltre a Gualtieri, vorrei fare in bocca al lupo anche anche a Nicola Irto in Calabria. Nicola va valorizzato e non sacrificato per rimetttere insieme pezzi lacerati di populismi di sinistra". Lo dice il coordinatore di Base Riformista, Alessandro Alfieri, alla Direzione Pd.