Bologna: De Micheli, 'non siamo stati all'altezza della fiducia che chiediamo'

14 maggio 2021 a

a

a

Roma, 14 mag (Adnkronos) - "Sono molto preoccupata per Bologna". Lo ha detto Paola De Micheli alla Direzione del Pd. "Quando ci proponiamo come partito che chiede il voto per rappresentare i cittadini chiediamo un atto di fiducia. Quello che è accaduto determina l'idea che non siamo in grado di fidarci nemmeno tra di noi, di rispettare le regole della normale convivenza. Una immagine negativa e sbagliata di poca credibilità del partito. Se chiediamo fiducia dobbiamo essere capaci di dimostrare nei comportamenti quotidiani, dobbiamo essere all'altezza della fiducia che chiediamo", ha spiegato la ex ministra.

De Micheli ha anche parlato del voto in Calabria: "Faccio un appello a tutti, anche a De Magistris, con lui ho collaborato positivamente, per consentire una grande vittoria del centrosinistra".