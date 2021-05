14 maggio 2021 a

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Io la proposta di un accordo per il ballottaggio al Pd l'ho fatta. La risposta di Boccia è palla in tribuna. Quella di Letta sino ad ora non pervenuta. La Cirinna' sosterrà Raggi. Etc. Diciamo che gli riesce più facile dire sì ai 5S. Amen". Lo scrive Carlo Calenda su twitter postando il video di Francesco Boccia che commenta la sua proposta al Pd un patto per il ballottaggio.