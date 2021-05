Omofobia: Letta, 'ddl Zan punto più avanzato, va approvato'**

14 maggio 2021 a

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Io contrasto e contrasterò sempre la logica perversa del 'sì ma' c'è altro. Non è così. Noi siamo il partito che deve creare la connessione tra crescita economica e diritti. Ringrazio tutti i senatori e le senatrici intervenute. E' stato il primo fatto al Senato, non sarà certo l'ultimo. Noi siamo per approvazione ddl Zan, è il miglior punto di avanzamento nelle condizione date". Lo dice Enrico Letta alla Direzione Pd.