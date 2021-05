Calcio: Inzaghi, 'derby è gara particolarmente sentita, serve umiltà e determinazione'**

14 maggio 2021 a

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Sicuramente domani non sarà una partita come le altre, noi seppur con qualche difficoltà con il Parma abbiamo dimostrato di credere ai nostri obiettivi fino alla fine. Domani sarà una gara particolare, sentita, chiederò ai ragazzi di avere l'umiltà e la determinazione avuta nell'ottimo girone di ritorno, che ci ha permesso a 3 giornate dalla fine di giocarci ancora un posto in Champions". Lo ha detto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del derby con la Roma.