Arte: Matteo Civitali, in mostra due opere inedite a Lucca** (2)

(Adnkronos) - La presenza in mostra del "Vir Dolorum" in legno policromo che Matteo Civitali intagliò nel 1487 per l'oratorio della confraternita disciplinata di San Lorenzo ai Servi di Lucca risulta fondamentale per illustrare l'evoluzione stilistica del maestro lucchese e per evidenziare le lievi differenze che intercorrono tra il "Salvator Coronatus" di Santa Maria Corteorlandini e quello del 1487, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il quale palesa sicuramente più punti di contatto con l'opera lignea della fine del nono decennio del Quattrocento.

L'inedita "Madonna col Bambino" sarà posta a confronto con due analoghi soggetti, provenienti rispettivamente dalla loggia della Corte dei Mercanti e dalla chiesa di Sant'Andrea in Pelleria, entrambi a Lucca. A dialogare con queste opere c'è un "Cristo Eucaristico" in terracotta, che condivide con i tre rilievi il fatto di dipendere stilisticamente dalle figure presenti nel "Monumento funebre di Pietro da Noceto", che fu realizzato dal Civitali per la Cattedrale di San Martino tra il 1468 circa e il 1472.