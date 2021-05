Tv: Disney+, debutta il 25 giugno 'Wolfgang' il documentario sullo chef delle stelle (2)

13 maggio 2021 a

(Adnkronos) - “Wolfgang è salito alla ribalta in un modo che nessuno chef aveva mai fatto prima”, ha detto David Gelb, il regista. “Nel farlo, ha dimostrato che uno chef può essere un narratore, un insegnante e un amico. Questa è la tradizione di Wolfgang Puck ed è stato un profondo onore raccontare la sua storia”.

Il documentario è prodotto da Supper Club, il premiato team di creatori dietro ai successi di Jiro e l'arte del sushi, Chef's Table e Street Food. David Gelb è regista e produttore, Brian McGinn è produttore e sceneggiatore e Jason Sterman è produttore.

Puck gestisce più di 100 ristoranti in tutto il mondo, ha due stelle Michelin, è stato l'unico a ricevere due volte il James Beard Outstanding Chef Award ed è stato il ristoratore ufficiale degli Academy Awards® per oltre 20 anni. Il suo nome è diffuso sui libri di cucina e nel merchandising di cucina e cibo. Le sue ricette sono state pubblicate su giornali e siti web. Ha condotto lo show vincitore di un Emmy® Award Wolfgang Puck, su Food Network, è stato il primo chef ospite fisso di Good Morning America, è stato onorato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame ed è stato inserito nella Culinary Hall of Fame.