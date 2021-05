Scuola: Eurispes, giochi interattivi, blockchain, eventi online tra le sfide in dad

13 maggio 2021 a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - La digitalizzazione esiste e si svilupperà in maniera sempre più complessa e sofisticata, nell'immediato futuro. Tra le sfide, la blockchain, i giochi interattivi e gli eventi online potrebbero essere strumenti utili alla dad. Lo riferisce il rapporto Italia 2021 dell'Eurispes.

Esistono infatti piattaforme basate sulla blockchain dove tenere corsi online, registrare il progresso degli studenti in maniera integrata con eventuali learning management system o registri elettronici pre-esistenti e rilasciare, al termine, un certificato con validità del tutto legale – grazie appunto a questa tecnologia

Un'altra possibilità che ha il settore scolastico per evitare assembramenti e mantenere comunque i contatti con le istituzioni extrascolastiche per le proprie iniziative formative (ad esempio, career day, conferenze, visite didattiche) è l'uso degli eventi online che, nel periodo dell'emergenza sanitaria, hanno adottato diverse aziende ma anche enti della Pubblica amministrazione, come le Università

I quiz (o giochi) interattivi non sono solo una prerogativa degli eventi virtuali, ma possono essere condotti anche in classe o in una tradizionale video-lezione: essi, infatti, permettono di imparare in maniera senso-motoria, cioè utilizzando non solo il pensiero teorico/teoretico, ma anche quello pragmatico. Vengono spesso utilizzati, soprattutto nelle scuole secondarie, come strumento “ripasso collettivo” prima della verifica vera e propria, e ne esistono diversi tipi.