Rapporto Eurispes: sempre più poveri, nel 2020 persi 440mila posti lavoro

(Adnkronos) - Sempre più poveri. Il presidente Eurispes Gian Maria Fara riporta che "secondo i dati di banca d'Italia già nei primi mesi di emergenza sanitaria la metà delle famiglie italiane abbia subìto una riduzione nel reddito famigliare di circa il 15%. La situazione è particolarmente allarmante tra i lavoratori indipendenti: quasi l'80% ha subìto un calo nel reddito e per il 36% la caduta è di oltre la metà del reddito familiare. Mentre l'Istat segnala per il 2020 la perdita di 440.000 posti di lavoro".

Ma nella prospettiva di Fara anche prima la situazione era tutt'altro che rosea. "Le statistiche ufficiali parlano di 4,6 milioni di poveri assoluti nell'Italia pre-Covid, un numero certamente inferiore alla realtà. Di appartenenti ad un ceto medio che arranca, anche se difficilmente identificabili (per discrezione, pudore, vergogna, dignità sociale). Già prima della pandemia il nostro Paese soffriva le conseguenze del ristagno dell'economia e dell'inasprimento delle disuguaglianze sociali. L'Italia risulta ai primi posti in Europa per livelli di disuguaglianza di reddito, e si segnala per la bassissima mobilità sociale", conclude Fara.