Roma, 13 mag (Adnkronos) - "No ad Hamas e al terrorismo jihadista. Ho espresso solidarietà parlando all'ambasciatrice dell'Autorità Palestinese Abeer Odeh e ho espresso solidarietà di fronte alla Comunità Ebraica di Roma. #Hamas è contro #Israele e contro la #Palestina. Noi siamo per la pace e per due Stati". Lo scrive su Twitter Enrico Letta.