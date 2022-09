Lombardia: Fontana, 'piano da 111 mln per la ripresa economica nella provincia di Pavia' (2)

13 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Il piano include ulteriori interventi sostenuti da Regione Lombardia e riservati al territorio: 15 per l'area urbana di Pavia, per favorire la creazione di opportunità di lavoro attraverso la riqualificazione in diverse aree dell'asta del fiume Ticino. Altri 20 milioni per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese nei settori patrimonio storico e ambientale, imprese turistiche e start up, riqualificazione energetica di edifici pubblici, istruzione, formazione e inclusione sociale, agricoltura, mobilità locale e salute territoriale: "Il territorio pavese è particolarmente complesso ed estremamente diversificato - ha detto Fontana - proprio per questo abbiamo lavorato con grande attenzione e cercato di rispondere in modo puntuale alle richieste a noi segnalate dagli Enti locali. Lo sviluppo della città di Pavia e della sua provincia è direttamente connesso agli interventi che abbiamo programmato".

"Abbiamo considerato – ha proseguito – proprio in ragione della estrema polverizzazione di piccoli centri distribuiti nell'area Pavese come intervenire per tutelare e valorizzare queste diversità, assicurando il nostro pieno sostegno a enti, istituzioni e imprenditoria locale". Fontana ha anche evidenziato "l'importanza del dialogo e della coesione che sono stati fondamentali in pandemia e lo saranno anche in futuro. Abbiamo dimostrato di essere una grande comunità solidale".

"Il Piano Lombardia – ha commentato l'assessore Sertori - è stato ideato in soli sei mesi durante la prima ondata della diffusione del Coronavirus dal presidente Fontana, che fece la giusta riflessione dicendo che questa pandemia non avrebbe creato problemi solo a livello sanitario, ma ne avrebbe causati anche a livello economico e sociale. Burocrazia quasi zero e tempi rapidi: dal punto di vista della Pubblica amministrazione questo piano non è mai stato visto prima, ed è stato una intuizione molto importante". Pavia, ha continuato, "ha 186 comuni, di cui molti sono piccoli. Esistono quindi realtà ed esigenze differenti perché è evidente che le necessità di Pavia città sono diverse da quelle dell'Oltrepó pavese. Abbiamo quindi cambiato il paradigma e chiesto direttamente ai Comuni quali fossero le opere fondamentali e prioritarie per il territorio. Solo con la collaborazione si può agire ed intervenire con opere strategiche e, pensando ad una azione di sistema, abbiamo avviato bandi che hanno avuto un successo straordinario".