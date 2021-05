Libri: Lang, MacFarlane e McCann nella cinquina del Premio Gregor von Rezzori

13 maggio 2021 a

Firenze, 13 mag. - (Adnkronos) - Luc Lang con "La tentazione" (Edizioni Clichy, traduzione di Tommaso Guerrieri), Robert MacFarlane con "Underland" (Einaudi, traduzione di Duccio Sacchi), Colum McCann con "Apeirogon" (Feltrinelli, traduzione di Marinella Magri), Maaza Mengiste con "Il Re Ombra" (Einaudi, traduzione di Anna Nadotti), Maggie O'Farrell con "Nel nome del figlio" (Guanda, traduzione di Stefania De Franco): sono questi i finalisti che compongono la cinquina della sezione di narrativa straniera della quindicesima edizione del Premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze.

La selezione è stata svolta dalla giuria composta da Beatrice Monti della Corte, vedova dello scrittore Gregor von Rezzori, Ernesto Ferrero Presidente, Andrea Bajani, Alberto Manguel, Maylis de Kerangal e Edmund White.

Il Premio per la migliore traduzione in italiano è stato assegnato dalla giuria composta da Beatrice Monti della Corte, Andrea Landolfi, Paola Del Zoppo all'editore e grecista Nicola Crocetti per la traduzione di "Odissea" di Nikos Kazantzakis (Crocetti Editore - Feltrinelli). Le premiazioni si terranno durante il Festival degli Scrittori che si svolgerà dal 3 al 5 giugno a Firenze. Durante la cerimonia finale l'attore Fabrizio Gifuni leggerà alcuni brani dall'"Odissea" di Kazantzakis.