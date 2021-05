Libri: 'La Ferita' di JR per Palazzo Strozzi diventa una pubblicazione Marsilio

13 maggio 2021 a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - 'La Ferita', la monumentale opera di JR per la facciata di Palazzo Strozzi, diventa anche una pubblicazione, edita da Marsilio Editori, che raccoglie un dialogo inedito tra l'artista e il curatore Arturo Galansino. Attraverso una suggestiva documentazione fotografica dell'installazione, del suo work in progress e dei suoi riferimenti, il volume racconta la genesi di quest'opera così originale e significativa e la inquadra all'interno del percorso artistico di JR che a Palazzo Strozzi si è espresso con una sperimentale contaminazione con la storia dell'arte. Lunedì 17 maggio alle ore 18.30 la pubblicazione sarà presentata al pubblico da JR e Arturo Galansino in uno speciale evento live sul profilo Instagram di Palazzo Strozzi.

“Siamo orgogliosi che La Ferita si completi con un progetto editoriale così speciale. Abbiamo curato ogni dettaglio di questo volume, e ci siamo misurati con una dimensione narrativa originale e nuova - dichiara Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi – Fin dal suo svelamento 'La Ferita' ha rappresentato una grandiosa forma di ispirazione per i cittadini di Firenze e per tutto il mondo. Con questo libro abbiamo voluto sviluppare ulteriormente la sua forza con l'obiettivo di sviluppare nuove connessioni tra la parola e l'immagine”. Il volume sarà in vendita presso la Bottega Strozzi a partire da lunedì 17 maggio. Il progetto La Ferita è promosso e organizzato da Fondazione Palazzo Strozzi e Andy Bianchedi in memoria di Hillary Merkus Recordati.