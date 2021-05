13 maggio 2021 a

Roma, 13 amg. (Adnkronos) - "Bene le proposte Pd per una #giustizia più #giusta per chiudere i conflitti del passato. La strada indicata da Enrico Letta va in questa direzione. Adesso avanti con le #riforme". Lo scrive su twitter il ministro Pd, Andrea Orlando.