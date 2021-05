Giustizia: Malpezzi, 'le riforme si fanno in Parlamento'

13 maggio 2021 a

a

a

Roma, 13 mag (Adnkronos) - “Il Partito Democratico sostiene con forza e convinzione il lavoro della Ministra Cartabia: la riforma della Giustizia è uno dei pilastri su cui si fonda l'intero PNRR, piano che il Partito Democratico vede come incredibile opportunità per il Paese". Lo ha detto presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi durante la conferenza stampa in streaming “Le proposte Pd sulla giustizia”.

"Contribuiremo senza esitazioni all'impegno cui siamo chiamati, accogliendo la grande sfida di cambiamento proposta dalla Ministra Cartabia, sfida che si raccoglie e compie in parlamento. E siamo convinti che con lo stesso spirito costituente debbano partecipare a questo sforzo collettivo tutti i partiti e il mondo della giustizia", ha spiegato Malpezzi.

"Entro il 2021 dovranno essere approvate le leggi delega per la riforma del processo civile, penale e del Consiglio Superiore della Magistratura. In particolare, il gruppo Partito Democratico del Senato darà il suo contributo alla riforma del processo civile che può essere una grande opportunità per il Paese. Sarebbe miope chi non ne cogliesse l'importanza decisiva. Il nostro sostegno e contributo non mancherà certamente. Le riforme si fanno in Parlamento con serietà e senza propaganda”, ha concluso.