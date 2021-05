13 maggio 2021 a

Roma, 13 mag (Adnkronos) - C'è "il nostro sostegno al governo Draghi e la spinta alla ministra Cartabia ad andare avanti. Il Pd la sostiene in questa coraggiosa riforma, una grande opportunità per superare il giustizialismo e l'impunitismo e andare verso una giustizia con tempi certi e con i cittadini al centro". Lo ha detto Enrico Letta presentando le proposte del Pd per la giustizia.