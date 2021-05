Giustizia: Letta, 'nostre riforme in Parlamento, referendum è buttare palla in calcio d'angolo'

13 maggio 2021 a

Roma, 13 mag (Adnkronos) - "La riforma della giustiza è una possibile svolta per il Paese, le nostre proposte sono in Parlamento, qui e ora. Non crediamo ad altre forme e modalità di riforme, all'idea di buttare la palla in calcio d'angolo facendo un referendum. Servono risposte immediate, entro questa estate, per non bloccare il Next generation Eu". Lo ha detto Enrico Letta presentando le proposte del Pd per la giustizia.