Giustizia: Letta, 'con riforme Italia più credibile in Ue per Next generation permanente'

Roma, 13 mag (Adnkronos) - "Quando si lega la riforma della giustizia al Recovery plan e ad altre riforme si fa una operazione che assegna una doppia importanza alla riforma della giustizia che la ministra Cartabia sta portando avanti". Lo ha detto Enrico Letta presentando le proposte del Pd per la giustizia.

"Sono riforme importanti perchè a livello europeo non sono tanti i Paesi che stanno usando i soldi del Next generation Eu per mettere in campo grandi riforme strutturali -ha sottolineato il segretario del Pd-. Se l'Italia riuscirà a fare una grande e completa riforma della giustizia noi saremo in grado di essere credibili a livello europeo nell'operazione più importante di tutte, che il Next generation diventi permanente".