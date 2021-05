Covid: Mazzeo, 'In Toscana per la prima volta i ricoveri ordinari scendono sotto quota mille'

13 maggio 2021 a

a

a

Firenze, 13 mag. - (Adnkronos) - "Continua la ritirata della terza ondata della pandemia e i dati toscani continuano fortunatamente a migliorare. L'indice Rt è a 0,89 e con un tasso di incidenza a 112 casi settimanali per 100mila abitanti. La situazione varia da provincia a provincia e a stasera è la seguente: Prato 212, Arezzo 148, Pistoia 141, Firenze 118, Massa 107, Pisa 88, Grosseto 86, Siena 83, Livorno 78, Lucca 65. Per la prima volta i ricoveri ordinari scendono sotto quota mille (precisamente 970 pazienti, erano 1664 un mese fa) mentre i pazienti in terapia intensiva passano da 283 di un mese fa ai 187 odierni". Lo annuncia il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, con un post su Facebook.

"Un altro dato interessante è che tra i nuovi positivi, da qualche giorno, solo circa il 3% è rappresentato da over 80, dimostrazione che la campagna vaccinale ha avuto l'effetto sperato", aggiunge Mazzeo.

"Molto probabilmente maggio e giugno rappresenteranno i mesi della svolta nella campagna vaccinale: vista la gran quantità di forniture previste, questo potrebbe permettere di vaccinare la stragrande maggioranza dei toscani entro la fine dell'estate - osserva Mazzeo - Alla luce di questo quadro, ho una doppia speranza: in primo luogo che non ci siano più chiusure, secondariamente che si possano legare i colori delle Regioni non più solo all'Rt ma anche al tasso di occupazione ospedaliera e alla copertura vaccinale. Forza, Toscana!"