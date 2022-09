13 maggio 2021 a

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - Continuano a scendere i ricoverati nelle terapie intensive della Lombardia. Oggi sono 417, 31 in meno rispetto a ieri, a fronte di 7 ingressi. Negli altri reparti, i ricoverati con sintomi sono 90 in meno, per un totale di 2.351 posti letto occupati.