Covid: in Lombardia riprendono vaccinazioni per insegnanti e personale scolastico (2)

(Adnkronos) - Il personale scolastico che deve fare la prima dose ma non è in 'whitelist', invece, dovrà chiedere la registrazione tramite il pulsante 'richiedi abilitazione' e completare i dati che verranno richiesti. Per questa platea occorrerà anche compilare e allegare l'autocertificazione, al momento della prenotazione con cui si dichiara di appartenere alla categoria 'personale scolastico'. Il format di autocertificazione è disponibile direttamente sul portale di prenotazione. In questo caso, entro 48 ore al massimo si potrà accedere alla prenotazione dell'appuntamento per il vaccino.

Il personale scolastico che deve ancora ricevere la seconda dose, invece, non deve accedere al portale, perché sta già ricevendo sms di comunicazione dell'appuntamento per la seconda dose. Gli invii degli sms sono in corso (ne sono già stati inviati oltre 20mila) e proseguiranno mano a mano che si completeranno le agende dei centri vaccinali. Si ricorda infine che sarà possibile modificare la data dell'appuntamento per la seconda dose solo nei casi di concomitanza con scrutini o esami.

"Con questa possibilità -ha aggiunto l'assessore Sala- vogliamo garantire al personale scolastico di concentrarsi su esami e scrutini in un anno particolare e difficile per tutti, posticipando così la seconda dose per evitare problematiche legate alla didattica e alla chiusura dell'anno scolastico".