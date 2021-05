Covid: Giani, 'Puntiamo a vaccinare entro settembre 2 milioni e mezzo di toscani' (2)

13 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Ulteriori dati sono stati forniti dall'assessore Bezzini. Negli ultimi 7 giorni sul portale sono state registrate 271 mila prenotazioni per le categorie a cui è stato aperto. Mentre la campagna per gli over 80 è praticamente conclusa, agli estremamente vulnerabili sono state somministrate 236 mila dosi, ai 70-79enni 353 mila dosi, ai 60-69enni 176 mila dosi. Non sono previsti in Toscana, per adesso, ‘open-day' per AstraZeneca, perché, ha spiegato l'assessore, non risultano problemi di giacenza del vaccino. In questi giorni stanno iniziando i richiami.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Sostegni, che ha risposto anche ad alcune critiche avanzate nei giorni scorsi dall'opposizione. “La commissione Sanità, svolgendo il lavoro di raccogliere dati periodici sulla campagna di vaccinazione e di fare proposte, ha sempre evidenziato quello che andava, ma anche quello che non andava – ha detto Sostegni -. Devo dire che abbiamo trovato ascolto da parte della Giunta e siamo dunque riusciti a lavorare in sinergia per trovare una soluzione ai problemi che via via si ponevano. Quando abbiamo fatto delle osservazioni sono state recepite, sono state risolte le criticità riguardo alle categorie dei fragili, per i quali le vaccinazioni saranno aperte dalla prossima settimana; dei caregiver; del portale intasato con l'introduzione della ‘waiting room' e con la prenotazione cadenzata per biennio”. “Credo che se alcuni consiglieri – ha concluso - partecipassero di più alle riunioni di Commissione invece di stare solo sui giornali potrebbero contribuire di più e meglio al lavoro che viene fatto”.