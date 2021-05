Covid: Coraggio, 'pass verde? Io preferisco meno riservatezza e più libertà'

13 maggio 2021 a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Certificazione verde di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19? "Io preferisco rinunciare egoisticamente ad un po della mia riservatezza ma avere più libertà di movimento; riprendere una vita sociale che da due anni è inesistente". Lo ha detto il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio durante la conferenza stampa in occasione della presentazione della relazione annuale a palazzo della Consulta ed ha richiamato "il giusto bilanciamento, cuore dell'attività della Corte".

"In queto caso, quali sono i valori che devono essere bilanciati? - ha domandato Coraggio - Tutti aspiriamo a porre fine ad uno stato di clausura. Il primo valore è una maggiore libertà, il secondo la libertà che non sia contro la sicurezza collettiva ed il terzo il valore della riservatezza. Noi continuamente siamo obbligati a fare scelte e rinunciare alla nostra riservatezza. In questo caso il gioco vale la candela. E' una risposta che ognuno deve dare, una risposta di buon senso" .