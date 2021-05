Coni: Buonfiglio, 'Malagò uomo giusto al posto giusto, ora serve unità'

13 maggio 2021 a

a

a

Milano, 13 mag. - (Adnkronos) - "Il presidente Malagò è l'uomo giusto al posto giusto per guidare lo sport italiano in questo momento di burrasca. Sono felice della sua rielezione, sulla quale ero molto fiducioso per non dire sicuro". Il presidente della Federcanoa, Luciano Buonfiglio, commenta così all'Adnkronos la conferma di Giovanni Malagò alla presidenza del Coni. "Sono convinto che il presidente saprà compattare lo sport italiano -aggiunge Buonfiglio-, in questo momento è fondamentale ritrovare unità per poter dialogare con una sola voce con il Governo che deve tornare ad essere un partner fondamentale per il nostro mondo".